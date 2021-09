에어프레미아, 9월 단짝 할인 프로모션…최대 42%↓

[아시아경제 이동우 기자] 에어프레미아는 '김포~제주' 노선 항공권을 예매하는 2인 탑승객을 대상으로 ‘단짝 할인 프로모션’을 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 프로모션은 제주 여행을 계획하는 2인 동반 여행객을 대상으로 하며 공식 홈페이지를 통해 이날부터 12일까지 총 10일간 진행한다.

12일까지 에어프레미아 홈페이지에서 회원가입 후 프로모션 코드(EY35PE42)를 입력하면 할인가로 항공권을 예매할 수 있다. 이코노미35 클래스는 35%, 프레미아42 클래스는 42% 할인가로 예매 가능하다.

2인 이상 동일 여정으로 예매 시 혜택을 적용받을 수 있다. 라이트 운임 예매 시에는 적용이 제외되며, 타 프로모션과 중복으로 사용할 수 없다. 탑승 기간은 이달 30일까지 예약 가능하며 주말(금~일) 및 추석 연휴 기간(9월20~22일) 운항편은 제외된다.

김포~제주 노선의 다양한 특가 프로모션도 진행 중이다. 신규 회원 가입 고객을 대상으로 1만5000원 상당의 국내선과 국제선 할인 쿠폰을 제공하고, 이달까지 홈페이지 회원 가입 후 삼성카드로 항공권을 예매하는 고객을 대상으로 최대 20% 즉시 할인 혜택을 제공한다. 탑승객은 제주패스렌트카를 통해 최대 10% 저렴하게 렌트카를 이용할 수 있다.

