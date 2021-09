"하프데이 키즈 케어" 그랜드 조선 제주, '포 마이 조선 주니어' 패키지 출시

그랜드 조선 키즈 특화 브랜드 '조선 주니어' 캐릭터와 제주 여행

'하프데이 키즈케어' 통해 부모에게 휴식을 아이에게 체험의 즐거움을

2박 이상 투숙 시 호텔 스팟 3곳서 '패밀리 스냅' 촬영 기회 제공

[아시아경제 김유리 기자] 그랜드 조선 제주는 부모와 아이 모두에게 편안한 쉼과 즐거움을 선사하는 패밀리 패키지 '포 마이 조선 주니어(For My Josun Junior)'를 11월30일까지 선보인다고 3일 밝혔다.

패키지는 바다, 숲, 하늘 3가지 테마로 구성된 조선 주니어 키즈룸에서의 1박과 별도로 마련된 키즈 스테이션에서 식사할 수 있는 아리아 뷔페 3인(성인 2, 소인1) 혜택을 담았다.

그랜드 조선 제주의 액티비티 전담팀 '그랑 조이(GRAN JOE)'가 준비한 '하프데이 키즈케어'(3시간) 1인 혜택도 제공한다. 부모에게는 여유로운 휴식을, 어린이에게는 즐거운 체험 기회를 제공한다는 설명이다.

'하프데이 키즈케어'는 알록달록 액세서리 만들기, 대교 씽크잼 별 그림, 뽀송뽀송 스칸디아모스 액자 만들기, 블루베리 디저트 쿠킹 클래스 등 요일별로 다양하게 구성된다. 원하는 프로그램의 요일에 맞게 선택하여 참여 가능하다. 각 프로그램은 총 40분 동안 오후 3~6시 진행되며 프로그램 시작 1시간 전까지 유선으로 예약할 수 있다.

이와 함께 풀사이드 스낵&음료 5만원 이용권도 제공한다. 사계절 온수풀로 운영되는 가든풀 또는 피크포인트 풀에서 수영 후 즐거운 간식타임을 즐길 수 있다. 사전 예약에 한해 생일을 맞이한 조선 주니어들에게는 생일 왕관과 케이크를 제공한다.

2박 이상 투숙 시 호텔 내 포토 스팟 3곳에서 패밀리 스냅사진 촬영 혜택도 제공한다. 선착순 300객실에는 비타민 샤워필터 브랜드 시프트(SHIFT)와 협업해선보이는 한정판 '비타민 샤워기 세트'를 증정한다.

비타민 샤워기 세트는 조선 주니어의 시그니처 패턴이 담긴 리미티드 콜라보 PVC 백, 조선 주니어 시그니처 캐릭터가 포함된 비타민 캡슐 2종(퓨어알로에, 티트리&라벤더)과 세디먼트 필터, 캡슐샤워기로 구성됐다.

패키지 이용 가격은 52만원부터(세금 별도)이며 가든풀&피크포인트 풀, 본관 피트니스 등을 함께 즐길 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr