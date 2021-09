코로나19에 빚더미…'다중채무자' 반년새 9만명 급증

빚 돌려막기 늘어난 탓…올해 상반기 436만여명

[아시아경제 이광호 기자]3개 이상 금융기관에서 빚을 진 '다중채무자'가 반년새 10만명 가까이 급증한 것으로 나타났다. 코로나19 장기화로 타격을 받은 자영업자, 취업이 어려운 청년층과 실직자 등이 빚으로 빚을 갚는 '돌려막기'가 늘어난 영향으로 풀이된다.

이들은 1금융권(은행)에서 돈을 빌리지 못해 금리가 높은 2금융권(저축은행, 카드, 캐피탈)이나 3금융권(대부업체)에서 빌리는 경우가 많고, 상환 능력도 낮아 ‘가계부채 뇌관’으로 불린다. 금융당국이 다중채무를 리스크 수준별로 분류해 적극적으로 관리·감독해야 한다는 목소리가 나오는 이유다.

3일 국회 정무위원회 소속 윤창현 국민의힘 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 '가계 다중채무자 현황'에 따르면 올해 상반기 다중채무자는 436만137명으로 지난해 말(426만7862명) 대비 9만2275명 늘었다.

다중채무자가 반년새 10만명 가까이 늘어난 것은 이번이 처음이다. 올해 말에는 연간 증가폭이 역대 최고치를 경신할 것으로 점쳐진다.

같은 기간 다중채무자 대출 금액은 583조원으로 지난해 말(553조) 대비 29조원 증가했다. 지난 한 해 31조원이 증가한 것과 비교하면 월등히 빠른 편이다.

다중채무자라고 모두 다 취약계층은 아니지만 비(非)다중채무자보다 부실대출의 가능성은 높다. 특히 고소득자보다는 저소득자가 위험하다.

차주 연소득 구간별 가계 다중채무자 수 분포를 분석한 결과, 연소득 3000만원 이상 6000만원 미만 대중채무자는 7만6295명으로 6000만원 이상 9000만원 미만 2만7587명보다 3배 가까이 높았다.

1000만원 단위로 끊어 계산해봐도 4000만원 이상 5000만원 미만이 3만7403명으로 가장 많았다. 8000만원 이상 9000만원 미만은 6007명에 불과했다.

윤 의원은 "상환능력이 낮은 다중채무자는 금리 상승기에 가계부채 뇌관일 될 수 있다"며 "금융당국의 관리·감독과 세밀한 정책 추진이 필요하다"고 강조했다.

성태윤 연세대 경제학부 교수는 "다중채무자 대부분이 금리 부담이 높은 2금융권 대출로, 자칫 금융 부실을 촉발하는 불티가 될 수 있다"며 "양적 증가는 물론 질적 악화까지 이어지고 있어 적극적인 인센티브와 채무 재조정 작업이 필요하다"고 조언했다.

한 금융권 관계자는 "금융당국이 다중채무자에 대한 채무 재조정 작업에 돌입하면 신용회복위원회의 채무 조정 프로그램을 활용할 가능성이 있다"며 "글로벌 금융위기 당시에도 다중채무자의 채무부담을 덜어주기 위해 프리워크아웃 제도를 도입한 바 있다"고 말했다.

당시 금융당국은 신복위와 금융기관간 협약을 통해 3개월 미만 단기 연체자가 금융채무불이행자로 전락하기 전에 채무를 조정해주는 프리워크아웃을 실시했다. 다만 3개월 미만이라고 해서 모두 채무 조정을 제공한 것은 아니다. 보유자산가액(주택 공시가격 기준)이 6억원 이상이고 채무규모가 5억원을 초과할 경우 채무조정 대상에서 제외시켰다. 또 채무조정을 신청하기 6개월 전에 발생한 채무액이 총 채무액의 30% 이하이면서 부채상환비율(DTI)이 30% 이상이고 실·휴업, 폐업, 재난, 소득감소 등으로 채무조정 없이는 정상적인 상환이 어렵다고 인정되는 경우만 채무조정을 제공했다.

