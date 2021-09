슈팅 너무 아낀 공격수들…벤투호, 월드컵 최종예선 첫 판 이라크와 0-0 무승부

[아시아경제 김형민 기자] 우리 축구대표팀이 카타르월드컵 아시아 최종예선의 첫 단추를 시원한 승리로 꿰지 못했다.

파울루 벤투 감독이 이끄는 대표팀은 2일 서울월드컵경기장에서 2022 카타르월드컵 아시아 최종예선 A조리그 첫 경기에서 답답한 공격력으로 이라크와 0-0으로 비겼다. 이로써 우리나라는 홈에서 승점 1밖에 챙기지 못하면서 레바논과의 두 번째 경기에서 승리가 절실해졌다.

벤투 감독은 안정적인 4-2-3-1 전형을 내세웠다. 황의조가 가장 앞에 서고 2선에 손흥민, 이재성, 송민규가 나갔다. 그 바로 뒤에는 황인범, 손준호가 3선에서 호흡을 맞췄다. 수비라인은 홍철, 김영권, 김민재, 김문환으로 구성했다. 골문은 김승규가 맡았다.

손흥민의 공격력을 생각해 왼쪽 라인을 좀 더 올렸다. 손흥민은 사실상 황의조와 같은 라인에서 경기했고 홍철은 미드필더 진영까지 전진됐다. 이재성은 후방까지 내려와 빌드업을 도왔다.

이라크는 후방으로 내려서서 수비를 단단히 하며 역습을 노렸다. 전반 4분 우리 대표팀의 첫 슈팅이 나왔다. 황인범이 넘어지면서 오른발로 중거리슛을 시도했지만 발에 공이 제대로 맞지 않아 높이 떴다.

전반 23분에는 손흥민이 중앙을 돌파하다가 페널티박스안에서 넘어졌지만 주심은 페널티킥을 불지 않았다. 전반 25분에는 코너킥 상황에서 헤딩슈팅이 수비에 막혀 나온 것을 이재성이 골문 앞에서 슈팅했지만 크로스바를 넘겼다. 전반 29분에는 황인범이 오른발 프리킥을 슈팅으로 때렸지만 골키퍼 정면이었다.

대표팀은 후반전에 손준호를 불러들이고 남태희를 교체 투입해 공격을 강화했다. 중원자원을 한 명 줄이고 2선 공격자원의 숫자를 늘렸다.

별다른 소득이 없자 대표팀은 김문환, 송민규를 빼고 이용, 황희찬도 교체카드로 넣었다. 대표팀은 좌우에서 공간을 향해 움직이고 패스하면서 찬스를 만들고자 했지만 확실한 기회를 만들지 못했다. 손흥민 등은 슈팅을 극도로 아끼기도 했다. 후반 23분에는 황인범이 뒤로 흐른 공을 중거리슈팅으로 연결했지만 높았다. 1분 뒤 대표팀은 이재성을 빼고 권창훈을 넣어서 또 변화를 줬다.

후반 26분에는 황희찬이 결정적인 헤딩 슈팅을 했지만 골키퍼에 막혔다. 왼쪽에서 홍철이 올린 크로스를 머리에 맞혔지만 코스가 좋지 않았다. 이후 대표팀은 공세의 고삐를 당겨봤지만 결국 이라크 골문을 열지 못했다.

