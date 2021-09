상계동에 집 산 이준석 "집 구입 30년 걸리는데 '대출규제'로 이마저 차단"

"내 집 마련 50대쯤 돼야 이룰까 말까"

[아시아경제 강주희 기자] 이준석 국민의힘 대표가 "개인 소득만으로 집을 사려면 20~30년이 걸린다"라며 문재인 정부의 부동산 정책에 대해 비판 메시지를 냈다.

이 대표는 2일 국회에서 열린 청년 주거정책 간담회에서 "(주택 구입이) 30~40대 때 열심히 일해서 50대쯤 돼야 이룰까 말까 한 현실이 됐다"며 이같이 말했다.

이 대표는 올해 서울 노원구 상계동에 위치한 주택을 구입했다고 밝히면서 "저는 정치를 하기에 부동산을 자주 사고팔지 않을 것이라, 영구히 거주할 주거 형태, 또 신축과 지하 주차장 등 몇 가지 조건이 있었는데 이를 적용하니 아주 제한된 공급에 몰리고 가격이 뛰면서 악순환의 연속이었다"고 말했다.

이어 "제가 어릴 때 상계동에서 본 젊은 부부들의 분위기를 잘 기억한다"며 "당시 20대 중후반 젊은 부부들이 서울에 상경해 첫 거주지로 갓 조성된 상계동을 선택했다. 주거비용은 다소 저렴하나 아이를 키우면서 자기 꿈을 실현하는 데 부족함이 없었기 때문"이라고 설명했다.

그러나 "최근 대출 규제가 심해져서 그런 꿈을 꾸는 것도 차단당했다"라며 "젊은 세대의 박탈감을 어떻게 해결할지가 중요하다"고 지적했다.

그는 "빚을 충분히 부담할 수 있는데도 규제로 억제되고 그 속에서 집을 사지 못하는데 집값은 상승해서 예상했던 자기 소득으로는 50대가 돼야 내 집 마련을 꿈꿀 수 있게 됐다"라며 "문재인 정부의 실패는 세부적으로 그들이 했던 자잘한 규제책에서 찾을 수 있지만 큰 틀에서는 시장을 부정한 것"이라고 꼬집었다.

아울러 "앞으로 대선 경선을 앞두고 있어 주자들이 부동산 실패가 어디에서 기인했는지를 파악해 젊은 세대들을 안심시킬 수 있는 정책을 내는 것이 중요하다"고 강조했다.

