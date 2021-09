與 "'김승원 GSGG 논란' 징계논의 없다"

[아시아경제 김대현 기자] 'GSGG' 논란에 휘말린 김승원 더불어민주당 의원과 관련해 더불어민주당이 '징계론'은 논의된 바가 없다고 밝혔다.

2일 신현영 민주당 원내대변인은 국회에서 취재진과 만나 김 의원의 징계 여부 등을 지도부가 논의하는지 묻는 질문에 "없다"고 답했다. 김 의원의 소명 절차 등이 충분히 이뤄졌느냐는 질문엔 "그런 절차에 대해 지금 얘기되는 것은 없다"고 전했다.

민주당 지도부 관계자는 "당사자가 사과를 하지 않았느냐"며 "사과가 일단 수용된 것으로 안다. 지금 더 논의할 일은 아니다"고 했다.

앞서 김 의원은 언론중재법 본회의 상정 문제와 관련해 박병석 국회의장을 지칭하며 욕설을 연상시키는 ‘GSGG’라는 표현을 써 논란이 됐다. 김 의원은 이날 오전 페이스북을 통해 "다시 한번 사죄의 말씀드린다. 의장님의 따끔한 질책 마음 속 깊이 새기고 좋은 정치하는 김승원이 되겠다"며 박 의장과 지지자들을 향해 사과했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr