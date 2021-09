한중 경제협력회의… 중국에 문화콘텐츠 활성화 '협력' 당부

[아시아경제 김대현 기자] 외교부가 중국 내 한국 게임 서비스 허가와 영화 상영 등 문화콘텐츠 교류 활성화를 위한 중국 정부의 협조를 당부했다.

2일 이미연 외교부 양자경제외교국장과 양웨이췬 중국 상무부 아주사장은 화상으로 개최한 제25차 '한중 경제협력 종합점검회의'에서 경제협력 방안을 이같이 논의했다.

외교부는 ▲한중 문화교류의 해 성공적 추진 ▲양국 간 항공편 증편 ▲한국 기업의 애로 해소 ▲농식품 분야 상호 협력 등의 지속적 협조를 당부했다. 중국 측은 ▲교역 확대와 산업협력의 새로운 방향 모색 ▲지방 간 경제협력 강화 ▲한국 내 중국 기업 애로 등을 협조해 달라고 했다.

양측은 한중 기업인 신속통로 운영 등 인적 교류와 '한중 경제협력 공동계획' 보고서 작성 등을 논의했다. 역내 포괄적경제동반자협정(RCEP)과 아세안(ASEAN)+3 등 지역·다자 협력 증진 방안도 계속 소통하기로 했다. 아울러 하반기에 제25차 한중 경제공동위원회(차관급)를 개최하는 방안도 협의하기로 했다.

