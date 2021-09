[아시아경제 김대현 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 39,550 전일대비 50 등락률 -0.13% 거래량 760,012 전일가 39,600 2021.09.02 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] 한화솔루션, 셀·모듈 수익성 악화 주가에 부담한달 앞당긴 한화 인사, 왜대표 인사 한달 앞당긴 한화…"내년 사업전략 미리 짠다" close 은 종속회사 한화큐셀 홍콩 법인이 보통주 4억5848만4733주를 유상감자하기로 결정했다고 2일 공시했다.

1주당 액면가액은 403원이다. 감자 후 자본금은 감자 전 8779억6843만5319원보다 1846억5264만원 줄어든 6933억1579만5319원이다.

감자 목적은 주주 출자금 일부 상환과 주주가치 제고 등이다.

