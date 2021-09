[아시아경제 김진호 기자] 한국산업은행은 2일 HMM 노사 간 합의로 임금협상이 타결된 것과 관련해 "노사가 합심해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 국가경제 상황 속 대표 국적 원양선사로서 제 역할을 다해달라"고 밝혔다.

산은에 따르면 이번 임금협상에서는 구조조정 과정 중 낮아진 임금수준에 대한 보상방안을 협의했다. 이 과정에서 현재 영업실적은 물론 미래 변동성까지 동시에 고려한 합의가 이뤄졌다.

산은은 향후 노사 참여 태스크포스(TF)에서 향후 마련할 '성과급 제도 및 3년간의 임금조정 방안'에 "3년 간 임금 단체 협상을 갈음한다는 점을 주목한다"며 "HMM의 중장기 경쟁력 강화 및 발전적 노사관계를 만들어 나가는 의미 있는 진전이길 바란다"고 했다.

