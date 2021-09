순천시여성단체협의회, 지구를 살리는 아름다운 손길 펼쳐

‘장바구니 나눔으로 탄소중립 실천 문화 확산’에 앞장

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시여성단체협의회(회장 최경희)는 2일 순천 아랫장에서 전 지구적 기후 위기의 대안인 2050 탄소중립 실천문화를 확산시키기 위해 장바구니 나눔 행사를 펼쳤다.

이 행사는 코로나19 사회적 거리두기 강화와 모임자제 방침으로 배달문화가 확산되어 플라스틱 사용이 일상화 되어가는 지금의 기후위기를 자각하고, 여성들의 손과 마음을 모아 생태도시 순천을 가꾸고 더 나아가 지구를 살리는 일에 앞장서자는 취지에서 마련됐다.

여성단체협의회는 앞으로도 매월 2회 웃장과 아랫장에서 시민을 대상으로 캠페인을 지속적으로 전개해, 일회용품 사용량을 줄이고 장바구니를 사용하는 등 탄소중립 실천 문화를 확산시키기로 했다.

최경희 회장은 “지구를 살리는 아름다운 손길은 당신으로부터 시작된다.”며 “여성의 손으로 일구는 지구 살리기 운동에 동참해 달라”고 부탁했다.

허석 순천시장은 “늘 애쓰시는 회원 여러분들께 감사드린다”며 “여성단체 회원 여러분의 탄소중립 실천대회 활동을 통해 순천시가 생태도시로 거듭나는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

한편, 순천시여성단체협의회는 매년 김장나누기, 바자회 등 지역사회 공헌활동을 펼쳐왔으며, 2023순천만국제정원박람회 성공적 개최를 기원하며 내 집·가게 앞 화분 내놓기 운동과 정원 나눔 실천에도 앞장서는 등 여성의 사회참여 확대를 위해 노력하고 있다.

