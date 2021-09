마트에서 트랙터 판매…대동, 이마트에 ‘트랙터 팝업 매장’ 운영

이마트서 9개 트랙터 모델 전시 판매 진행

잠재 고객 확보 및 제품 브랜드 파워 강화 효과 기대

[아시아경제 김희윤 기자] 농기계 기업 대동(대표이사 김준식, 원유현)은 이마트와 함께 이달 15일까지 전국 4개 지역 이마트에서 ‘대동 트랙터 팝업 매장’를 운영한다고 2일 밝혔다.

대동에 따르면 경기 이천, 전북 군산·익산, 경북 안동 등 4개 지역의 이마트에서 ‘대동 트랙터 팝업 매장’를 운영한다고 2일 밝혔다.

통계청 및 농림축산식품부 조사에 따르면 2015년 대비 2020년의 도시농업인은 41% 증가한 184만8000명이고 지난해 귀농귀촌인구는 약 49만명으로 집계됐다. 농업에 대한 관심과 참여 인구가 지속 증가하는 추세에 따라 접근성과 방문성이 높은 이마트에서 농업에 대한 고관여 지역민들에게 농기계 정보 전달과 상담을 진행해 잠재 고객을 확보하고 기업 및 제품 브랜드의 인지도와 선호도를 제고하고자 팝업 매장을 운영하게 됐다고 대동 측은 덧붙였다.

대동은 현재 전국 150개 대리점망을 통해 자사에서 생산 유통하는 농기계 판매 및 서비스를 제공하고 있다. 할인점에서 트랙터를 전시 판매하는 것은 창사 이래 처음 있는 일로, 매장에서는 20~60마력대의 트랙터 9개 기종을 판매한다. 제품 구입 시 기종마다 4%에서 최대 38%까지 할인 혜택과 신세계 상품권 100만원을 증정하며 현금이나 카드 또는 농협캐피탈을 이용해 결제가 가능하다.

팝업 매장에서 구매한 트랙터도 지역 내 대동 대리점에서 점검 과 서비스를 받을 수 있다. 관련해 대동은 국내 농기계 업체 최초로 자체 생산하는 트랙터의 엔진과 미션에 한해 업계 최장 기간인 10년, 3000시간의 무상 품질보증 서비스를 시행하고 있다.

