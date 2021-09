쿠팡플레이, 축구대표팀 월드컵 도전 지원…오리지널 콘텐츠 제작

대한축구협회와 4년간 공식 파트너십 계약 체결

축구대표팀 월드컵 도전기 담은 오리지널 콘텐츠 제작 예정

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡플레이가 대한축구협회(KFA)와 공식 파트너십 계약을 하고 축구대표팀의 월드컵을 향한 도전기를 담은 오리지널 콘텐츠를 선보인다.

쿠팡플레이는 대한축구협회와 4년 간의 공식 파트너십 계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 이에 오는 2025년까지 대한민국 축구 국가대표팀을 후원하게 됐다. 파트너십 계약 체결 조인식은 사회적 거리두기 4단계 연장으로 연기됐다.

이번 파트너십을 계기로 쿠팡플레이는 축구대표팀의 2022 FIFA 카타르 월드컵을 향한 도전기를 담은 오리지널 콘텐츠 '로드 투 카타르(가제)' 제작에 나선다. 해당 오리지널 콘텐츠는 축구대표팀 선수단과 팬들을 비롯한 월드컵 도전을 지원하는 각계각층의 스토리를 담을 예정이다. 축구팬들과 국민들이 궁금했던 대표팀의 월드컵까지의 여정을 전달할 것으로 예상된다.

축구대표팀은 월드컵 10회 연속 본선 진출에 도전하기 위해 카타르 월드컵 아시아지역 최종예선을 앞두고 있다. 축구대표팀은 중동 5개국 팀과 같은 조에 속해 있는데 총 6개 팀 중에 조 2위 안에 들어야 월드컵 본선에 직행한다. 쿠팡플레이는 축구대표팀의 월드컵 최종예선도 디지털 생중계한다. 김성한 쿠팡플레이 총괄 디렉터는 "쿠팡 와우 회원들이 쿠팡플레이를 통해 월드컵 경기를 만끽하며 대한민국 대표팀을 응원하길 바란다"고 말했다.

