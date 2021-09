중진공, 공정위와 울산 지역 중소 제조기업 현장 간담회

2일 중소 제조기업 경영 애로사항 청취·규제개선 방안 모색

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 2일 오전 울산 울주군 린노알미늄(대표 이세영)을 찾아 공정거래위원회(위원장 조성욱, 이하 공정위)와 현장 간담회를 개최했다고 밝혔다.

중진공과 공정위는 울산 소재 중소 제조기업의 현장애로를 청취하고 적극적인 규제혁신을 통해 혁신성장을 지원하고자 간담회를 준비했다.

이날 간담회에서 기업인들은 기업 경영 애로사항과 제도개선 사항 등 현장의 목소리를 전하고 지역산업 혁신에 필요한 정책들을 제안했다. 특히 원자재·물류비용 상승에 따른 경영안정 지원, 매출채권 담보대출 활성화, 업력 7년 이상의 신성장 기업지원 확대, 수출 활성화를 위한 중소기업 전용 선복지원 등의 정책지원을 요청했다.

김학도 중진공 이사장은 "코로나19 팬데믹 위기에서도 울산지역의 수출은 자동차, 석유 화학제품, 선박제조 분야 중소기업의 노력으로 전년 동월 대비 45.6% 상승한 것으로 나타났다"며 "중진공은 앞으로도 기업현장 규제개선을 지속하고 지역경제의 모세혈관인 중소 제조기업의 혁신성장을 적극 지원하겠다"고 말했다.

간담회에 이어 김 이사장과 조성욱 공정거래위원장은 린노알미늄 생산현장을 방문하고 애로사항을 청취했다. 2009년에 설립된 린노알미늄은 울산 지역을 대표하는 혁신기업으로 알루미늄 소재 자동차 부품과 산업 가설제를 만들어 수출하고 있다.

