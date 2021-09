[세종=아시아경제 문채석 기자] 해양수산부는 오는 4일 전국 12개 시·도에서 2021년도 '제3회 해기사 정기시험'을 실시한다고 2일 밝혔다.

시험은 1~6급, 소형선박 조종사 등 모든 등급 면허를 대상으로 시행된다. 부산, 인천, 목포, 마산 등 전국 12개 지역 시험장에서 동시에 진행한다. 3200여명이 응시할 예정이다.

해수부는 연말까지 3000명 규모의 정기시험과 200명 규모의 소규모 상시 시험을 11차례 추가로 시행할 예정이다. 앞서 지난 1월부터 지난달까지 총 1만2000명이 응시한 정기시험 2차례와 상시시험 20차례를 치렀다.

해기사 면허는 항해사, 기관사 등 해기사 면허가 필요한 직종에 취업하거나 선박에서 상위직급 선원으로 근무하는 데 필요하다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr