[아시아경제 오현길 기자] 생명보험사회공헌위원회는 금융·보험 전공 대학(원)생 19명에게 1학기에 이어 2학기 장학금을 지급했다고 2일 밝혔다.

대학생에게는 학기당 400만원, 대학원생에게는 학기당 500만원을 지급했다. 이들은 각 대학교, 대학원에서 금융보험학을 전공하는 학생들 중에서 학업성취도가 우수한 학생들로 향후 국내 금융보험 산업을 이끌 전문가로 성장할 것으로 기대된다.

생명보험사회공헌 장학사업은 생명보험사들이 매년 이익의 일부를 출연, 조성한 사회공헌기금에서 펼치고 있는 인재양성 사업으로 2009년부터 2020년까지 12년간 총 1만610명에게 129억원의 장학금을 지급했다.

정희수 위원장은 "장학금에 담긴 상부상조의 의미를 되새기며, 국가경제와 보험산업 발전에 기여하는 소중한 인재로 성장하길 바란다"고 당부했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr