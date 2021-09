"포스트 팬데믹의 기준, ESG·디지털"

세계경제연구원-신한금융그룹 국제컨퍼런스

[아시아경제 이광호 기자]"코로나19 팬데믹(세계적 대유행)으로 ESG(환경·사회·지배구조)와 디지털 경영이 가속화될 것입니다."

국내외 석학과 글로벌 기업 전문가들은 향후 금융·경제 패러다임이 ESG 경영과 모바일을 기반으로 한 디지털 경영으로 큰 변화가 일어날 것이라고 한 목소리를 냈다.

2일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 신한금융지주 창립 20주년 기념 세계경제연구원-신한금융그룹 국제컨퍼런스에서 전광우 세계경제연구원 이사장은 개회사를 통해 "ESG 경영 중심의 접근법이 급물살을 타고 있다"며 "코로나19로 정부와 기업 정책에서 근본적인 패러다임의 변화가 나타날 것"이라고 전망했다.

고승범 금융위원장은 "코로나19는 모바일 기반의 언택트 비즈니스를 확대시키면서 ‘디지털 혁신’을 가속화시켰다"고 말했다. 고 위원장은 "기술과 금융간 융합을 통해 기존에 없었던 새로운 가치가 빠르게 창출되면서 혁신 모멘텀 또한 곳곳에 확산되고 있다"며 "금융·경제 패러다임도 지속가능한 성장을 위해 기존 재무성과 중심에서 저탄소·친환경 및 공정 등 사회적 가치를 증시하는 방향으로 이동하고 있다"고 진단했다.

이주열 한국은행 총재는 디지털화·친환경 경제로의 전환 등 코로나19 이후 상황 대비를 강조했다. 이 총재는 "포스트 팬데믹 시대가 구체적으로 어떻게 펼쳐질지 예측하기는 쉽지 않지만, 코로나19를 계기로 디지털화와 친환경 경제로의 전환이 거스를 수 없는 흐름이 됐다는 것은 분명해 보인다"고 했다.

조용병 신한금융 회장도 환영사를 통해 지속가능한 혁신의 중요성을 언급했다. 조 회장은 "ESG는 과거 글로벌 경제에서 이익과 규모로 대표됐던 성장의 의미를 완전히 바꿔 놓았다"며 "앞으로는 사회적 가치를 지키는 모습이 기업을 평가하는 중요한 가치로 인식될 것"이라고 관측했다. 그는 "디지털은 이런 변화를 가능하게 하는 새로운 생태계를 만들었다"며 "디지털을 깊이 이해하고 역량을 쌓은 조직만이 지속가능한 혁신을 만들 수 있다"고 전했다.

이번 컨퍼런스에서 개회 특별연설을 맡은 UN지속가능성장네트워크 회장이자, 콜롬비아대 석좌교수인 제프리 삭스는 "전세계는 빠른 속도로 탄소중립을 확보해야 하며, 그 중에서도 한국의 국제적인 역할이 매우 중요하다"고 피력했다.

마크 커니 현 UN 기후변화 특사이자, 전 영란은행(BOE) 총재도 기조 연설에서 "국제 사회의 탄소중립 달성을 위해서는 정부, 기업, 개인 등 모든 이해관계자의 연합이 필수적"이라며 탄소중립을 위한 범국가적인 협력을 촉구했다.

조지 로버츠 글로벌 사모투자운용사 KKR의 공동 설립자는 "KKR은 지난 십년 동안 10억 달러 이상의 ESG관련 투자를 진행했고, 현재 모든 영역에서 ESG 투자 기준을 마련하기 위한 노력을 기울이고 있다"며 "MZ세대가 중심이 돼 이끄는 이 흐름은 자본시장에 있어 중요한 전환점"이라고 피력했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr