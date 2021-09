제네시스, 4년 뒤 수소·전기차만 생산(종합)

'듀얼 전동화' 브랜드 비전 발표

2030년까지 8개 모델 라인업 완성

글로벌 판매량 연간 40만대 목표

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차그룹의 고급차 브랜드 제네시스가 2025년부터 모든 신차를 수소차와 전기차로만 출시한다.

2035년 탄소중립 달성을 위한 전략의 일환으로, 제네시스는 이후 2030년까지 8개 모델의 수소·배터리 전기차 라인업을 완성해 전 세계 친환경 럭셔리차시장을 선점한다는 계획이다.

제네시스는 2일 온라인에서 ‘퓨처링 제네시스(Futuring Genesis)’ 영상을 공개하고 이 같은 전동화 브랜드 비전을 발표했다.

정의선 현대차그룹 회장은 영상에서 "럭셔리 브랜드로 출범한 제네시스는 완성된 라인업과 뛰어난 상품성으로 글로벌 럭셔리 브랜드로서 존재감을 인정받고 있다"며 "이번 발표는 제네시스의 담대한 여정의 시작점이자 제네시스가 혁신적인 비전을 통해 이끌어갈 지속 가능한 미래를 그려보는 자리가 될 것"이라고 포문을 열었다.

우선 제네시스는 연료전지 기반의 수소차와 배터리 기반의 전기차로만 출시한다는 '듀얼(Dual) 전동화' 전략과 기술 개발을 바탕으로 그룹사 최초로 2035년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 목표를 제시했다. 이를 위해 제네시스는 2030년까지 총 8개의 모델로 구성된 수소 전기차와 배터리 전기차 라인업을 완성하고, 글로벌시장에서 연간 40만대까지 판매를 확대한다는 목표를 제시했다.

수소·전기차 라인업 전환과 더불어 원자재와 부품은 물, 생산 공정 등 모든 가치 사슬에 혁신을 이뤄내 탄소 중립을 달성하겠다는 목표도 강조했다. 장재훈 제네시스 사장은 "제네시스는 럭셔리를 넘어 지속 가능성을 기반으로 전동화 시대를 선도하는 브랜드로 자리매김할 것"이라며 "고객과의 진정한 상호 작용 속에서 긍정적인 변화를 교류하고 더 나은 미래를 만들기 위해 끊임없이 노력할 것"이라고 밝혔다.

제네시스는 B필러(앞뒤 차문 사이에 있는 기둥)가 사라지고, 앞뒤 차문이 서로 마주보고 반대 방향으로 활짝 열리는 스테이지 도어(Stage Door), 좌석이 회전하는 스위블 시트(Swivel Seat), 운전자를 맞이하고 감싸는 무드 조명, 전통 온돌에서 영감을 받은 온열 시스템 등 다양한 미래 콘셉트도 선보였다.

디자인 영역의 확장을 표현한 브랜드 필름 '디자인드 포 유어 마인드'도 공개했다. 영상 마지막에는 제네시스의 항공 모빌리티가 등장하기도 했다. 루크 동커볼케 제네시스 부사장은 "새로운 전동화 라인업은 고객과의 교감을 강화하기 위한 완벽한 플랫폼으로 고객의 감각과 상호작용하는 것이 목표"라며 "새로운 아키텍처는 대담한 기술과 놀라운 디자인을 통합하는 것은 물론이고 고객들에게 따뜻한 정성과 정교한 배려가 깃든 경험을 제공할 것"이라고 강조했다.

