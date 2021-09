[클릭e종목]"BNK금융지주, 뚜렷한 이익증가세로 실적 상단 돌파…목표가↑"

[아시아경제 송화정 기자]IBK투자증권은 2일 BNK금융지주 BNK금융지주 138930 | 코스피 증권정보 현재가 7,880 전일대비 120 등락률 +1.55% 거래량 794,183 전일가 7,760 2021.09.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 기준금리 인상에 은행주 들썩…더 날아오를까볕드는 금융株, 더 뛸 채비지방금융지주 역대급 실적...증권가는 목표주가 줄상향 close 에 대해 상반기 누적 기준 역대 최고 순이익을 기록하는 등 뚜렷한 이익증가세를 보이며 실적 상단을 돌파했다고 보고 목표주가를 기존 1만원에서 1만1000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

BNK금융지주의 올해 상반기 누적 연결 순이익은 전년 동기 대비 51% 증가한 4680억원으로 역대 최대치를 기록했다. 연결 순이익이 1분기 1927억원에 이어 2분기 2753억원으로 크게 늘었다. 김은갑 IBK투자증권 연구원은 "충당금 환입 등 일회성 요인과 변동성 높은 유가증권 관련 이익이 포함돼 있지만 이를 제외해도 이익증가세가 뚜렷하다"면서 "실적 개선의 주요 요인은 이자이익 증가와 충당금 비용 감소이며 최근 일회성 이익이 포함된 비이자이익도 크게 개선됐다"고 분석했다.

1분기는 비은행, 2분기는 은행 중심으로 실적이 개선되며 균형있는 성장세를 나타냈다. 상반기까지 은행 자회사 순이익은 전년 동기 대비 31% 증가했고 비은행 자회사는 103% 늘었다. 비은행 이익비중은 30%로, 주요 자회사로 자리매김한 캐피탈과 투자증권의 2분기 이익은 각각 전분기 대비 10%, 6% 증가했다.

IBK투자증권은 BNK금융지주의 올해 연결 순이익을 7866억원으로 21.8% 상향 조정했다. 이는 전년 대비 52% 증가한 수치다. 김 연구원은 "BNK금융지주는 지역경기 변동에 따라 종종 실적이 크게 악화된다는 이미지가 있는데 최근 실적은 위쪽 방향으로 변동성이 생긴 모습"이라면서 "수년 간 한계로 작용하던 실적 상단을 넘어섰다고 할 수 있으며 향후 실적은 변동성을 보이더라도 레벨업된 범위 내일 것"이라고 설명했다.

