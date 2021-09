국민의힘 '역선택 갈등' 심화, 충돌하는 대선주자들

윤석열·최재형·황교안 '찬성'

홍준표·유승민·하태경 등 '반대'

[아시아경제 박준이 기자] 경선룰을 둘러싼 국민의힘 대권주자 간 갈등이 악화되고 있다. 대선 경선 투표 과정에 역선택 방지 조항을 적용해야 한다는 입장과 적용하면 안 된다는 입장이 첨예하게 충돌하고 있다.

당 선거관리위원회가 1일 각 캠프 대리인을 불러 경선룰에 대한 입장을 청취한 자리에서 역선택 방지 조항 적용 여부를 두고 후보 간 입장차가 뚜렷하게 드러났다.

이날 선관위 회의에 참석한 12명의 후보 중 윤석열 전 검찰총장, 최재형 전 감사원장, 황교안 전 미래통합당 대표 측 3명의 대리인은 역선택 방지 조항의 필요성을 역설했다.

윤 전 총장 측 장제원 의원은 기자들과 만나 "국민의힘 후보 간 대견에서 두 자릿수 이상의 지지율을 기록하는 분이 민주당 후보들과 합해 다자대결로 가면 한 자릿수로 떨어지는 여론조사가 많이 나온다"며 역선택 방지 조항의 필요성을 강조했다.

그러면서 "정권 교체를 바라지 않는 분들의 의사가 국민의힘 대선 후보 결정 과정에 반영되는 것은 정권 교체를 바라는 우리 지지자들의 열망을 받들지 못하는 것"이라고 역설했다.

최 전 원장 측 박대출 의원은 기자들에게 "역선택을 막는 것이 본선 경쟁력을 높이고 정권을 교체할 수 있는 길"이라며 "지금 여러 여론조사의 수치가 좀 심하게 말하면 경선 조작까지도 의심할 수 있는 지경에 이르렀다"고 우려했다.

그는 "이준석 당대표가 앞서 경선준비위원회는 경선룰을 정할 권한이 없다고 명시했다"며 "선관위 단계에서 경선룰 논의가 시작되는 것인데, 이게 경준위 결정을 선관위가 뒤흔드는 것처럼 호도됐다"고 비판했다.

반면 홍준표·박진·하태경 의원, 유승민·안상수·장성민 전 의원, 장기표 경남 김해을 당협위원장, 박찬주 전 육군 대장 등 8명의 대리인은 역선택 방지 조항에 반대했다.

유 전 의원 측 오신환 전 의원은 기자들과 만나 "역선택 방지 조항은 실효성이 없다"며 "최고위원회가 추인한 경준위 안을 손바닥 뒤집듯 뒤집는다면 결국 경선은 파행으로 가고 당은 파국으로 치달을 수밖에 없다"고 지적했다.

오 전 의원은 "외연을 더 넓히는 개방경선 쪽으로 가야함에도 불구하고 이런 논란을 겪는 것 자체가 난센스"라며 "우리 당은 과거 단 한 번도 대선 경선에서 역선택 방지 조항이란 걸 넣은 적이 없다"고 강조했다.

한편 원희룡 전 제주도지사는 선관위 결정에 따르겠다며 대리인을 보내지 않았다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr