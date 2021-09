반도체 대란에…한국GM, 8월 1만6616대 판매

반도체 대란 여파로 전년 대비 40% 뚝

"트레일블레이저 인기는 여전"

[아시아경제 유제훈 기자] 한국GM은 지난 8월 전년 동월 대비 40.1% 감소한 1만6616대를 판매했다고 1일 밝혔다. 차량용 반도체 수급난에 따른 생산차질 여파로 내수·수출 모두 하락세를 보인 것이다.

내수 판매량은 19.5% 줄어든 4745대를 기록했다. 다만 모델별론 희비가 엇갈렸다. 쉐보레 트레일블레이저는 17.4% 증가한 2089대가 판매됐다. 출시 이후 1년이 지났음에도 여전히 시장 반응은 뜨겁다는 게 회사 측 설명이다. 쉐보레 콜로라도 역시 617.7% 늘어난 689대가 판매돼 올들어 월 최대 판매를 기록했다.

수출은 45.7% 감소한 1만1871대에 머물렀다. 시저 톨레도 한국GM 영업·서비스·마케팅 담당 부사장은 "트레일블레이저와 콜로라도가 출시 이후 오랫동안 국내외 고객의 큰 사랑을 받으며 쉐보레 브랜드의 대표 모델로 자리매김 하고 있다"면서 "쉐보레는 코로나19 장기화와 반도체 칩 수급의 어려움이 지속되는 가운데서도 고객 우선 철학에 기반한 마케팅 활동을 이어나갈 것"이라고 전했다.

