DL케미칼, 재활용원료 사용률 35% 포장백 개발…업계 최고 수준

[아시아경제 최대열 기자] DL케미칼은 재활용 원료를 35% 이상 포함한 산업용 포장백을 개발했다고 1일 밝혔다. 석유화학업계에서 가장 높은 수준이라고 회사는 강조했다.

앞서 이 회사는 지난해 세계에서 두번째로 차세대 메탈로센 폴리에틸렌(상품명 디.파인)을 개발했다. 이번에 산업용 포장1백을 만드는 데 적용해 재활용 원료 사용률을 끌어올리면서 새 제품과 같은 성능을 구현했다. 같은 원료를 사용해 재생산을 반복해도 재활용율을 35% 선에서 유지할 수 있다는 게 회사 측 설명이다.

회사가 개발한 소재는 기존 메탈로센 폴리에틸렌보다 질기고 강해 원재료 사용을 크게 줄여주는 게 특징이다. 포장재 두께를 25%가량 얇게하면서도 기존 제품보다 더 질기게 할 수 있다. 제조 시 나오는 탄소도 더 적다. 현실적인 친환경 대안이라고 회사는 설명했다. 이 회사는 앞서 올해 초 연산 25만t 규모의 공장을 여수산업단지에 짓고 친환경 제품시장 수요에 대응하고 있다.

현재 친환경 자원 선순환 구조를 구축하기 위해 일부 협력사와 함께 현장 테스트를 진행하고 있다고 전했다. 김상우 DL케미칼 대표는 "이미 폐플라스틱을 재활용한 제품을 국내 유수 기업에 공급하며 자원 선순환 구조를 구축하는 데 앞장서고 있다"고 말했다.

