한앤코 "남양유업, 계약 유효"‥홍 회장측 주식 못판다

[아시아경제 박소연 기자] 홍원식 남양유업 회장이 매각 무산을 발표한 데 대해 한앤컴퍼니가 "계약은 계속 유효"하다며 즉시 반박 입장을 내놨다.

1일 한앤컴퍼니는 "8월 31일이 지나 계약이 해제되었다는 홍원식 회장의 발표는 사실이 아니고 법적으로도 전혀 타당하지 않다"며 "계약은 현재도 유효하며 법원에서도 한앤코의 입장을 받아들여 홍 회장의 지분이 임의로 처분되지 못하도록 가처분 명령을 내렸다"고 밝혔다.

앞서 한앤컴퍼니는 지난달 23일 홍 회장을 상대로 전자등록주식처분금지 가처분 신청을 했고 서울중앙지법은 이를 인용했다.

한앤컴퍼니는 또 " 본 계약 발표 후 홍 회장 측에서 가격 재협상 등 수용하기 곤란한 사항들을 부탁했다"며 "그러다 8월 중순 이후에는 돌연 무리한 요구들을 거래종결의 '선결 조건'이라 새롭게 내세우기 시작했다"고 설명했다.

또 홍 회장측이 이번 계약을 '불평등하고 매수인에게만 유리하다'고 주장하는 것에 대해서는 사실 무근이라고 선을 그었다.

특히 홍 회장 측이 M&A 전문가들의 자문을 받아 상당한 협상을 통해 합의를 이루어 냈고 거래의 확실성을 담보하기 위한 강력한 조치들을 요구한 당사자는 홍 회장 측이라고 강조했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr