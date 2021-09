삼성증권, 부캐 '다비다' 활용...2030 맞춤형 마케팅

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권은 유튜브에서 캐릭터 '다비다'를 활용한 시트콤(시리즈)를 시작한다고 1일 밝혔다.

이번 시트콤은 삼성증권의 부캐 '다비다'의 직장생활을 유쾌하게 풀어낼 예정이다. 회당 4분 정도의 짧은 분량이 특징이다. 지난 8월 31일 공개된 1개의 티저영상 이후 본편 8편까지 총 9편으로 구성된다. 편별로 자기계발, 사내연애, 재택근무 등 직장생활에서 겪을 수 있는 다양한 주제를 다룰 예정이다.

'다비다'는 '내가 투자의 답이다'에서 가져온 캐릭터 명이다. 석고상의 얼굴은 직관적으로 '다비드'를 연상케 한다. 지난 6월 말 업로드 된 삼성증권의 유튜브 브랜드 영상 '함께 하겠습니다...영원히'에서 '평생 투자 파트너'로 등장하면서, 졸업부터 결혼식, 출산, 심지어 관에 들어가는 고객의 평생의 순간동안 귀찮을 정도로 붙어있는 모습으로 재미요소를 더했다. 이 영상은 공개 2달 만에 조회수 600만회에 육박했고 시청 연령 중 18~35세 비중이 75%에 달할 만큼 젊은층을 중심으로 인기를 끌고 있다.

1일 오후 2시, 신규 카카오톡 플러스 친구를 맺은 선착순 10만명을 대상으로 '다비다' 이모티콘을 지급하는 이벤트도 진행한다. '작고 소중한 월급', '카페인 수혈 중'과 같은 일상생활에서 자주 사용할만한 메시지를 담았다.

삼성증권은 팀대항 실전투자 대회인 '쉬운 투자 페스타'도 진행하고 있다. 2030세대를 중심으로 인기를 끌고 있는 '성향 테스트'를 활용, 주식 투자 성향을 알아보고 비슷한 성향의 참여자들이 한 팀에 배치되어 투자대회에 참여한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr