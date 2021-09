프리미엄 소파 알로소, 가을 결혼시즌맞아 인기 소파 할인

[아시아경제 김종화 기자] 퍼시스그룹의 프리미엄 소파 브랜드 알로소가 가을 결혼시즌을 맞아 일부 오프라인 매장 및 네이버 스토어에서 신혼 인기 소파 4종을 9월 한정 최대 19% 혜택으로 선보인다.

알로소는 둘만의 집콕 시간을 보내게 될 신혼부부를 위해 라이프스타일에 따라 선택 가능한 베스트셀러 소파 4종을 보다 풍성한 혜택으로 준비했다. 아늑함이 극대화된 사티, 사이즈부터 구성, 색상 등을 맞춤 선택할 수 있는 보눔, 공간을 더 넓게 사용할 수 있는 미니멀 소파 필리아, 눕고 기대는 휴식에 최적인 아비뇽을 기본 12% 혜택가로 제공한다.

네이버 대표 웨딩 커뮤니티 '메이크 마이 웨딩' 회원에게는 10만원의 바우처를 증정한다. 뿐만 아니라 네이버 스토어에서 해당 소파 4종의 추천 마감재를 선택할 경우 3만원 할인 쿠폰을 제공해 최대 19%의 혜택으로 만나볼 수 있다.

프로모션에 맞춰 풍성한 이벤트도 진행된다. 알로소는 메이크 마이 웨딩에서 체험단 이벤트를 진행, 최종 선정된 3인에게 각각 보눔, 필리아, 아비뇽 소파를 증정한다. 또 매장 방문기나 구입 후기를 남긴 고객 전원에게 모바일 백화점 상품권을 제공하며, 베스트 후기로 선정된 1인에게는 네스프레소 커피 머신을 증정한다.

알로소 관계자는 "최근 알로소에서 프리미엄 혼수 소파를 찾는 예비, 신혼부부 고객이 크게 늘어 가을철 결혼 시즌을 기해 신혼부부를 위한 특별 프로모션을 준비했다"면서 "디자인과 사용성을 겸비한 알로소 소파 시리즈는 둘만의 취향이 담긴 신혼테리어를 준비하는 예비 부부들에게 후회 없는 선택지가 될 것"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr