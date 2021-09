이인영 "남북 상시 연락채널 재개·안정화해야…北 대화의 길 나서주길"

[아시아경제 이지은 기자] 이인영 통일부 장관이 남북대화 물꼬를 트기 위해 남북 상시 연락채널 재개가 시급하다고 강조하며 북측에 "대화의 길로 나서라"고 촉구했다.

이 장관은 1일 서울 롯데호텔서 열린 남북대화 50년 기념식 및 학술포럼에서 기념사를 통해 "가장 시급한 것은 남북간 상시적인 연락채널을 재개하고, 다시는 끊어지지 않도록 안정화 하는 것"이라며 이같이 밝혔다.

이 장관은 "우리 측은 이미 필요한 모든 준비가 되어 있는 만큼 북측이 호응해온다면 언제라도, 어떤 곳에서든, 어떤 주제를 가지고도 회담 개최가 가능하다"며 "북측 또한 보다 유연하고 적극적인 자세로 대화의 길로 나서달라"고 촉구했다.

이 장관은 "정치, 군사, 안보적 상황과 별개로 남북의 인도적 협력은 끊김 없이 지속되어야 한다"고 강조하고, "이산가족을 비롯해 코로나19 등 방역의료, 기후변화, 민생협력 등의 포괄적 인도협력의 길에서 남북이 대화를 다시 시작하고 협력의 발걸음을 내딛을 수 있기를 희망한다"고 밝혔다.

또 "적대를 넘는 공존의 새로운 길 앞에 서서 저부터 어떠한 헌신과 결단도 주저하지 않을 것"이라며 "올해 하반기가 남북대화의 역사에 있어서 '평화회복의 원년'으로 기록될 수 있기를 기대한다"고 말했다.

