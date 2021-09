2분기에도 빚으로 버틴 자영업자…대출금 9.4조 늘었다

한국은행 '2021년 2분기 중 예금취급기관 산업별대출금'

[아시아경제 김은별 기자] 코로나19 확산세가 이어지고 있는 가운데, 올해 2분기에도 자영업자들이 빚으로 겨우 사업을 이어간 것으로 나타났다.

한국은행이 1일 발표한 '2021년 2분기 중 예금취급기관 산업별대출금'을 보면, 비법인기업(자영업자)의 예금은행 대출금 잔액은 올 2분기 말 418조5000억원으로, 직전분기보다 9조4000억원 늘어났다. 증가폭은 1분기(10조5000억원)보다 줄었지만, 자영업자 대출금 잔액은 또 불었다. 여기에는 비은행예금은 포함되지 않아 실제 자영업자 대출은 더 많을 것으로 추정된다. 비법인기업은 개인이 기업을 100% 소유하는 일종의 사업조직으로, 통상 자영업자를 뜻한다.

코로나19 이전엔 자영업자들의 분기 대출 증가폭이 5조~6조원 수준이었지만, 작년 2분기엔 21조2000억원으로 치솟았다. 코로나19 사태가 길어지자 운영자금을 빚으로 충당한 결과다.

자영업 비중이 높은 서비스업 대출 잔액도 전분기 대비 33조7000억원 늘면서 대출 잔액은 945조5000억원을 기록했다. 1분기 증가폭은 31조1000억원이었다.

도·소매업은 일부 소형소매점의 매출이 줄면서 증가폭이 7조5000억원에서 8조원으로 커졌다. 다만 2분기까지는 코로나19 확진자수가 줄면서 사회적 거리두기 조치가 완화한 영향에 숙박·음식점업 대출 증가폭은 2조6000억원으로 1분기(3조원)보단 증가폭이 줄었다.

서비스업 중 부동산업 대출 증가폭은 1분기 7조1000억원에서 2분기엔 12조1000억원으로 대폭 커졌다. 상업용 부동산에 대한 투자 확대 등이 원인이다.

제조업의 대출 증가폭은 7조1000억원에서 4조9000억원으로 줄었다. 업황은 둔화했지만, 반기 재무비율을 관리하기 위해 기업들이 대출을 일시적으로 갚으면서 증가폭이 축소됐다.

한편 2분기 중 예금취급기관의 산업별대출금은 1478조5000억원을 기록했다. 분기 중 증가폭은 42조7000억원으로, 전분기(42조1000억원)에 비해 소폭 확대됐다. 전년동기대비 증가율은 11.3%로, 전분기(14.0%) 대비 하락했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr