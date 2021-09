추미애 "尹 세종 대통령 집무실? 전두환 청남대와 비슷한 느낌"

[아시아경제 김소영 기자] 더불어민주당 대권 주자인 추미애 전 법무부 장관이 세종에 대통령 집무실을 설치하겠다는 윤석열 전 검찰총장을 두고 "전두환 시절에 청남대를 둔 것 같은 그런 느낌 비슷하게 든다"고 비꼬았다.

추 전 장관은 1일 오전 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 '대통령 집무실을 세종시에 내겠다던 윤석열 후보의 약속을 어떻게 보느냐'는 질문에 이같이 답했다.

앞서 지난달 30일 국민의힘 대권 주자인 윤 전 총장은 충남 세종시 연기면의 국회 세종의사당 예정지를 둘러본 뒤 "세종시에 대통령 집무실을 설치할 필요가 있다"고 말했다.

추 전 장관은 "완전히 이전하려고 한다면, 여러 가지 법적 보완을 해야 된다"며 "그렇지 않고 그냥 제2의 집무실을 두겠다고 한다면, 집만 덩그러니 있고 안 가면 그냥 별장 같은 그런 식이 될 것"이라고 지적했다.

그는 "국가 균형발전의 시대적 비전, 안목, 이런 걸 제시하고 뚜렷한 전략을 꺼내놔야지, 그냥 평생 사람만 잡아들이는 일을 하셨던 분이니까 비전 대신에 그러한 얼렁뚱땅 땜질하는 처방을 내놓지 않나 싶다"고 질타했다.

이어 당내 경쟁주자인 이낙연 전 대표가 '대통령 되면 첫 총리는 충청권 인사로 모시겠다'고 한 것에 대해 "옛날 방식"이라는 평가를 내놨다.

그러면서 "저도 영남의 딸, 호남의 며느리였지만 지역을 내세워서 득표를 호소할 생각은 없다"며 "김대중 전 대통령께서 지역주의의 최대 피해자이셨고, 노무현 전 대통령께서 지역주의 극복을 위해 모든 걸 거셨다. 말로는 김대중·노무현을 승계하겠다고 하고 실천 약속은 전혀 다르면 안 될 것"이라고 말했다.

또 "국무총리라는 자리는 굉장히 중요한 거니까 지역이 아니라 실제의 능력과 인물, 됨됨이가 더 중요하다"며 "충청 득표 전략이라고 한다면 제대로 된 충청 공약, 실효성 있는 공약, 이런 걸로 승부를 거셔야 할 것"이라고 덧붙였다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr