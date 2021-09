새로 선출된 국회 부의장과 상임위원장 축하…입법과 예산 등 협력방안 모색

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 오는 3일 국회의장단과 상임위원장단을 청와대로 초청해 오찬 간담회를 한다.

박경미 청와대 대변인은 1일 "이번 간담회는 지난 8월31일 국회 부의장과 상임위원장이 새로 선출됨에 따라 취임을 축하하고 정부와 국회, 여야 간 협치의 장을 마련함으로써 입법과 예산 등 민생 현안에 대한 협력 방안을 모색하기 위한 자리"라고 밝혔다.

오찬 간담회에 국회에서는 국회의장과 부의장, 18개 상임위원회 위원장이 참석한다. 청와대에서는 비서실장, 국가안보실장, 정책실장 등이 참석할 예정이다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr