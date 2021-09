국민의힘 '역선택 방지룰' 후보의견 공식 수렴

찬반 의견 공식채널로 소통

반대 측에서는 "조항 넣기 위해 선관위에서 명분 쌓는 것"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 선거관리위원회가 '역선택 방지조항'과 관련해 각 후보들의 의견을 공식 수렴하기로 했다.

1일 국민의힘에 따르면 이날 오후 선관위는 대권주자 대리인들을 통해 역선택 방지조항에 대한 찬반 의견을 듣는다. 그동안 대선주자들끼리 따로 목소리 내던 것을 공식 채널로 묶어보겠다는 의미다. 조항을 새로 넣자는 측에서는 공식 소통을 두 팔 벌려 환영하는 상황이지만, 반대 측에서는 "선관위가 역선택 방지조항을 넣기 위한 명분을 만들기 위해 모으는 것이 아닌가"라고 비판했다.

최재형 전 감사원장 캠프 쪽에서는 전략총괄본부장인 박대출 의원이 역선택 방지조항 찬성 쪽에 참석한다. 같은 캠프의 김영우 상황실장은 "기존에는 이걸(역선택) 몰랐던 여권 지지자들도 이제는 알게되면서 쉽게 활용할 수 있게 됐다"며 "후보의 유불리가 아니라 야권에서 정권 교체를 하기 위해서는 (역선택 방지조항이) 필요하다"고 설명했다. 윤석열 전 검찰총장 측은 "선관위 결정에 따르겠다는 대원칙에는 변함없다"는 입장이지만 찬성 쪽으로 기울어진 상황이다. 친윤석열 인사로 분류되는 권성동 의원은 이날 KBS 라디오에 출연해 "민주당 지지자들이 국민의힘 경선을 좌지우지 할 수 있게끔 놔두는 것 자체가 정의에 반하는 것"이라고 했다.

반면 홍준표 의원 측에서는 '경선 보이콧' 카드까지 거론하며 강하게 반대할 태세다. 홍 의원 캠프의 여명 대변인은 "기존 입장과 다를 것 없다"고 했다. 이종헌 기획팀장 또한 "많은 것들을 심각하게 고민하고 있는데 경선 보이콧 등 여러 가능성을 열어놓고 보는 중"이라고 말했다. 역시 반대 측인 유승민 전 의원 캠프의 오신환 종합상황실장은 "조항을 채택한다는 것은 경선판을 깨자는 것이며 결국 파행으로 갈 것"이라고 경고했다.

