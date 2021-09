두산인프라코어, 스마트 건설기술 경연대회서 굴착 자동화 기술 소개

국토부 주최 '스마트건설 챌린지 2021' 참가

국내 유일 클라우드 기반 '사이트클라우드'로 사업분야 확대

[아시아경제 김흥순 기자] 현대중공업그룹 건설기계 계열사가 된 두산인프라코어는 국토교통부가 주최하는 스마트 건설기술 경연대회인 '스마트건설 챌린지 2021'에 참가한다고 1일 밝혔다.

스마트건설 챌린지는 4차 산업기반의 첨단기술을 활용한 스마트건설 기술을 발굴, 지원하고 속도감 있는 현장 적용을 유도하기 위한 기술 경연대회다.

두산인프라코어는 이번 대회에서 '건설자동화' 분야에 출전해 스마트 관제 솔루션 '사이트클라우드'와 결합한 원격제어 기반 굴착 자동화 기술을 선보인다.

사이트클라우드는 두산인프라코어가 지난해 출시한 국내 유일의 클라우드 기반 통합관제 솔루션이다. 이는 현장을 드론으로 3차원 측량해 토공물량 분석부터 토공계획 및 관리환경을 도출한 뒤 5G기반의 건설기계 원격제어 기술과 반자동화 기술을 결합해 현장 시공을 완료하는 방식이다.

앞서 두산인프라코어는 지난해 중랑구 양원 LH 공공주택지구 조성사업을 시작으로 인천 검단지구 택지개발사업 조성공사 2-1공구 및 인근 2-2공구와도 사이트클라우드 서비스 계약을 체결하는 등 사업 영업을 확대하고 있다.

두산인프라코어 관계자는 "사이트클라우드를 통해 작업 공기 단축은 물론 건설장비 연료비 절감, 현장 안전성 향상까지 건설산업 전반에 걸쳐 새로운 미래를 그려 나가겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr