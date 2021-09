KT 커머스, ICT 자재 전문몰 오픈…AI로 맞춤 추천도

'원스톱 구매' 메타온 ICT몰 오픈

[아시아경제 차민영 기자] KT커머스가 정보통신공사 자재 전문 유통 플랫폼인 ‘메타온 ICT몰’을 오픈했다고 1일 밝혔다.

메타온 ICT몰에서는 정보통신공사에 필요한 모든 자재를 구매부터 배송, 정산까지 원스톱 방식으로 구매할 수 있다.

맞춤 구매 서비스를 통해 고객들은 정보통신 공사 유형별 필요한 자재 리스트를 번거롭게 찾을 필요 없이 한 화면에서 간편하게 확인 할 수 있다. 공사 진행에 필요한 인증서와 성적서도 손쉽게 다운 받을 수 있다.

물량 통합으로 공사자재 원가 절감을 이뤄 냈고 안정적인 공급망을 기반으로 자재의 적기 보급과 우수한 품질을 확보했다. 특히 통신망 구축을 위해 사용되는 주요자재를 시중가 대비 최저가로 구매할 수 있다.

메타온 ICT몰은 차후 구내통신, 보안설비, 선로설비 등 공사 설치 자재 품목을 1만개 이상으로 확대할 계획이다. 또한 KT커머스는 이번 메타온 ICT몰 론칭을 계기로 다년간 축적된 지입자재 구매 노하우와 AI·빅데이터 기술을 접목시켜 고객별 맞춤 자재 추천 서비스를 강화해나갈 예정이다.

한편, KT커머스는 지난 26일 정보통신공제조합과 기술협력 및 공동 마케팅 등 ICT 인프라 공사업 전자상거래 활성화를 위한 업무협약을 체결한 바 있다. 이를 통해 KT커머스는 1만여 정보통신공제조합 조합원사를 대상으로 '메타온 ICT몰', 렌탈, 보험, 복지 등 다양한 분야에서 통합 서비스 솔루션을 선보인다.

조창환 KT커머스 대표이사는 “메타온 ICT몰은 기존에 없던 정보통신공사에 특화된 유통 플랫폼인 만큼 공사 자재 시장의 구매 혁신을 가져다 줄 것으로 기대한다”며 “앞으로 고객만족을 최우선 가치로 삼고 B2B기업을 넘어 전자상거래 시장을 주도하는 디지털 커머스 플랫폼 전문 기업으로 도약해 나가겠다”고 밝혔다.

