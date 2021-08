삼성전자, 고려대와 친환경 생활가전 기술 개발 맞손

'친환경 에너지 연구센터' 설립 MOU 체결

주요 가전제품 에너지 고효율화·친환경 소재 개발 등 연구 협력

공동 연구·전문 기술 워크숍·현장 맞춤형 교육 프로그램도 운영

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 74,600 2021.09.01 08:26 장시작전(20분지연) 관련기사 外人 5개월 만에 1兆 넘게 순매수…코스피 3200 눈앞삼성 비스포크 제트, 獨서 미세먼지 물질 배출 차단 '최고 등급' 획득삼성전자, 구찌와 협업한 '가옥 스마트 가이드' 앱 공개 close 가 고려대와 친환경 생활가전 기술 개발을 위해 힘을 합친다.

1일 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 74,600 2021.09.01 08:26 장시작전(20분지연) 관련기사 外人 5개월 만에 1兆 넘게 순매수…코스피 3200 눈앞삼성 비스포크 제트, 獨서 미세먼지 물질 배출 차단 '최고 등급' 획득삼성전자, 구찌와 협업한 '가옥 스마트 가이드' 앱 공개 close 는 전날 서울 성북구 고려대 공학관에서 '친환경 에너지 연구센터' 설립을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

양측은 향후 차세대 가전의 핵심 트렌드인 친환경 기술을 개발하기 위한 공동 연구를 진행하고 전문 기술 워크숍과 세미나 등 다양한 활동을 추진할 예정이다. 또 이 분야 인재 양성을 위해 현장 맞춤형 교육 프로그램을 개설할 예정이다.

연구 과제는 ▲냉장고, 세탁기, 에어컨 등 주요 가전의 핵심 부품 에너지 고효율화 ▲재생 플라스틱 사용 확대와 자원 순환형 포장지 개발 등 친환경 소재 기술 강화 ▲지구온난화지수(GWP)가 낮은 친환경 냉매 적용을 위한 에어컨 요소 부품 개발 등이다.

또 '탄소 중립'을 실현하기 위한 기술 협력 방안을 모색하기 위해 기계공학, 전기전자공학, 화공생명공학, 신소재공학, 건축사회환경공학, 산업경영공학 등 다양한 학과가 참여해 융합 기술 과제를 기획하고 연구할 예정이다.

이기수 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 74,600 2021.09.01 08:26 장시작전(20분지연) 관련기사 外人 5개월 만에 1兆 넘게 순매수…코스피 3200 눈앞삼성 비스포크 제트, 獨서 미세먼지 물질 배출 차단 '최고 등급' 획득삼성전자, 구찌와 협업한 '가옥 스마트 가이드' 앱 공개 close 생활가전사업부 부사장은 "우수한 연구 역량을 갖춘 삼성전자와 고려대가 미래 가전 업계를 선도할 친환경 기술을 개발하는데 큰 시너지를 낼 것으로 기대한다"며 "삼성전자는 앞으로도 국내외 유수 대학들과의 산학 협력을 통해 다양한 분야의 융복합 기술을 선제적으로 확보하기 위해 힘쓸 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr