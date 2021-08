LGD, 베트남에 14억달러 추가 투자…OLED 모듈 라인 증설

[아시아경제 정현진 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 20,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,250 2021.09.01 07:47 장시작전(20분지연) 관련기사 "이번엔 철도다"…LG디스플레이, 투명 OLED 대중화 '가속페달'LG디스플레이 CTO "DX 가속화로 OLED가 핵심 기술될 것"LG디스플레이, IMID서 생활 맞춤형 OLED 제품 공개 close 가 베트남 공장에 14억달러(약 1조6000억원)를 투입해 유기발광다이오드(OLED) 모듈 라인을 증설한다.

31일 베트남파이낸스 등 현지 외신에 따르면 베트남 하이퐁시는 LG디스플레이가 이 지역에 14억달러를 투자, OLED 설비를 증설하려는 계획을 승인했다. 이에 따라 LG디스플레이는 누적 투자금액이 46억5000만달러에 달하는 이 지역 최대 투자기업이 됐다고 하이퐁시는 설명했다.

이번 투자로 LG디스플레이의 OLED 모듈 생산량은 기존의 월 900만~1000만 대에서 1300만~1400만 대로 30~40% 늘어날 전망이다. LG디스플레이 하이퐁 공장은 국내와 중국 등에서 생산한 OLED 패널에 각종 부품을 붙여 모듈로 만드는 곳이다. 하이퐁에서 생산된 모듈은 TV와 노트북 등 생산에 사용된다.

이번 증설 결정은 최근 OLED 시장 성장세를 고려한 것으로 풀이된다. 시장조사업체 옴디아는 올해 OLED TV 출하량이 610만대로 전년대비 70% 증가할 것으로 전망했다. 이에 따라 TV용 대형 패널도 86% 증가한 830만대가 출하할 것으로 추정된다. 전 세계 TV 중 OLED 제품 비중이 올해 2분기 처음 10%를 넘길 정도로 성장세가 보이는 만큼 패널 수요도 늘어날 것으로 보고 투자를 진행한 것이다.

LG디스플레이는 대형 뿐 아니라 중소형 패널까지 모든 생산능력을 키우는 데 집중하고 있다. 지난 17일에는 경기 파주의 중소형 6세대 OLED 패널 신규 생산라인을 짓기 위해 향후 3년간 3조3000억원을 투자한다고 발표한 바 있다. LG디스플레이는 2024년 새 설비를 본격 가동해 현 월 3만장 수준인 파주 공장 OLED 패널 생산량을 6만장으로 늘릴 방침이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr