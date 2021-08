EU, 성인 70% 백신 접종 완료

[아시아경제 나주석 기자] 유럽연합(EU) 성인 70%가 코로나19 백신 접종을 완료했다.

우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 31일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이같이 밝혔다. 폰데어라이엔 집행위원장은 "우리는 더 나아가야 한다"며 "더 많은 유럽인이 백신 접종을 할 필요가 있다"고 밝히기도 했다.

그는 이외에도 "다른 지역들에도 백신 접종을 도울 필요가 있다"고 밝히기도 했다.

앞서 EU 집행위는 4억5000만명 가량의 27개 회원국 성인 인구의 70%를 올해 여름까지 백신 접종을 마치겠다는 계획을 밝힌 바 있다. 일단 목표는 달성했지만 지역간 차이가 있다. 일부 국가는 접종률 70%를 훌쩍 넘었지만 동유럽 등의 경우에는 뒤쳐지는 것으로 나타났다.

유럽질병예방통제센터(ECDC)는 앞서 EU 회원국 성인 가운데 1차례 이상 백신을 맞은 비율이 75.8%, 2차례 모두 접종한 경우는 67.4%라고 밝혔다.

