[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 31일 오후 5시경 송두환 국가인권위원회 위원장 임명안을 재가했다.

최영애 현 국가인권위원회 위원장의 임기는 내달 3일까지로, 송 신임 위원장의 임명일은 그 다음날인 4일이다.

