조선대 ‘지역사회공유스튜디오’ 조성

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교(총장 민영돈)는 누구에게나 열려있고 사용하기 쉬운 솔루션을 갖춘 ‘지역사회공유스튜디오’의 문을 열었다고 31일 밝혔다.

조선대는 지난 30일 지역사회공유스튜디오 오픈식을 개최하고 지역사회의 원격교육 활성화와 질 제고를 위한 대학·지역의 성장 생태계 조성에 나설 것을 약속했다.

조선대에 따르면 지역사회공유스튜디오에는 해외 온라인 공개 수업이자 교육플랫폼 MOOC(Massive Open Online Course. edx, Khan Academy)에서 제작되고 있는 콘텐츠 제작 방식을 국내 시스템화로 도입한 ‘마이크로 스튜디오 미니’를 담았다.

특수 제작된 전장시스템과 실시간 오버레이 기술을 통해 독창적 디지털 판서, 실물자료를 활용한 강의, 화면녹화, 텍스트 오버레이 유형 등 16가지 솔루션을 이용해 콘텐츠를 제작할 수 있어 누구나 쉽게 교육콘텐츠를 만들 수 있다.

특히, 모듈화된 디지털 학습 콘텐츠인 ‘마이크로러닝’과 온라인을 통한 선행학습이 동반되는 ‘플립러닝’ 콘텐츠 제작에 최적화 돼있어 학생들의 학습뿐 아니라 취업 준비를 위한 다양한 콘텐츠 및 포트폴리오 제작에도 활용될 수 있을 전망이다.

조선대는 ‘지역사회공유스튜디오’가 조선대가 가진 원격교육 역량을 지역사회 및 타대학과 공유할 수 있는 촉매제의 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

민 총장은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 여파로 원격교육과 온라인 교육이 빠르게 보급되고 있는 상황에서 지역사회공유스튜디오가 지역내외 온라인교육의 선도적 역할을 할 수 있을 것”이라며 “양질의 원격교육 콘텐츠를 제작·지원해 활성화시키는 마중물 역할로 거듭나길 기대한다”고 말했다.

