靑 "北 핵미사일, 한미 예의주시…대북 관여 시급하다는 방증"

[아시아경제 이지은 기자] 영변 핵시설 내 원자로 재가동과 관련, 정부가 이를 파악하고 있었는지에 대해 청와대가 "긴밀한 한미 공조 하에 북한 핵미사일 활동을 지속적으로 예의주시해 왔다"고 밝혔다. 북한의 핵능력 고도화 해결을 위한 대북 관여가 시급하다고도 덧붙였다.

청와대 관계자는 31일 기자들의 질의에 답해 "북한의 핵 활동, 미사일 동향을 한미 정보 양국이 면밀하게 살피고 있었다는 점 다시 한번 명백하게 말씀드린다"며 이같이 말했다.

청와대 관계자는 "이런 북한의 핵능력 고도화가 지속되는 상황은 이 문제를 해결하기 위한 대북 관여가 그만큼 시급하다는 방증"이라며 "한미 간에 현재 상황에 대한 일치된 인식을 바탕으로 북한과 대화를 적극 모색해 나가고 있다"고 답했다.

남북간 평화를 지향하고 있는 문 정부가 국방비를 36.9% 늘리는 등 군비 증강에 나서고 있다는 지적에는 "튼튼한 국방력은 한반도 비핵화나 항구적인 평화정착을 위한 전제조건"이라고 답했다.

야당은 이날도 문 대통령이 군부대 '노마스크'를 지시했다며 '생체실험'이라는 비판을 이어갔다. 이에 대해 청와대 관계자는 "94% 육박하는 (백신) 접종 완료율을 보이고 있기 때문에 단계적으로 정상화하고, 또 그 과정에서 어떤 효과가 있는지 살피고 방역당국과 협의하고 이런 취지의 말씀을 하셨던 것"이라고 밝혔다.

