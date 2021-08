통계청, 신남방·신북방 통계 공개

[아시아경제 장세희 기자]통계청은 북방경제협력위원회, 신남방정책특별위원회, 민간전문가와 함께 서울 은행회관에서 '신남방·신북방 통계 발전'을 위한 업무간담회를 개최했다고 31일 밝혔다.

통계청은 이번 업무간담회를 통해 그동안 추진해온 KOSIS의 새로운 메뉴 '신남방·신북방 통계' 를 선보였다. 이는 KOSIS(국제통계)에 산재되어 있는 신남방·신북방 관련 통계들을 별도로 모은 원스톱 메뉴로, 신남방 통계 116개, 신북방 통계 120개 항목을 서비스한다.

이와 관련 류근관 통계청장은 "이번 '신남방·신북방 통계'는 신남방(11개국)·신북방(14개국)의 통계를 포털 DB로 구축·서비스함으로써 정부의 관련 정책 수립을 뒷받침할 뿐만 아니라 사업환경 파악 등의 기초자료로 제공하는 등 민간의 통계수요에도 적극 부응할 것"이라고 밝혔다.

