보건의료노조 '인력 확충 및 공공의료 강화' 촉구

민주노총 소속 보건의료노조와 정부가 공공의료 확충과 보건 인력 처우 등의 쟁점을 놓고 이견을 좁히지 못하고 있다. 보건의료노조는 정부가 요구 사항을 이행하지 않으면 다음달 2일부터 총파업에 돌입하겠다고 예고했다. 민주노총에서 열린 ‘보건의료노조 총파업지지 민주노총 시민사회 공동기자회견’ 현장 사진을 모아본다.

