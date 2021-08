[아시아경제 이관주 기자] 국가인권위원회는 31일 오후 2시 '기후위기와 인권에 관한 토론회'를 온라인으로 개최한다.

이번 토론회는 인권위가 기후위기와 관련해 개최하는 첫 토론회로, 기후위기를 인권의 관점에서 보는 인권기반 접근의 공론화를 도모한다.

이번 토론회에서는 조효제 성공회대 교수가 기후위기 인권기반 접근의 논리와 방향을, 황인철 녹색연합 기후에너지팀장이 인권의 관점에서 본 기후위기대응법의 제정 방향을, 박지혜 기후솔루션 변호사가 기후위기 관련 헌법소송의 경과와 의의를 각각 발제한다.

토론회는 코로나19 확산 방지를 위해 온라인으로 진행되며, 국가인권위원회 유튜브 채널을 통해 참여할 수 있다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr