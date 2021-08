[아시아경제 김봉수 기자] 한국연구재단은 다음달 1일자로 ICT·융합연구단장에 이상민 인하대학교 전자공학과 교수를 선임했다고 31일 밝혔다.

이 신임 단장은 한국연구재단 ICT·융합연구단 소관 전기·전자, 통신, 컴퓨터·소프트웨어, 학제간 융합·복합 분야를 맡는다. ▲연구 동향조사 및 기획 ▲과제평가 ▲지원과제 관련 통계 및 성과관리 ▲우수성과 발굴 등 성과활용 촉진 ▲대외협력 업무에 관한 사항 등에 관한 업무를 2년간 수행하게 된다.

