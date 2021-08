다날 페이코인, 국내 최초 지자체 결제서비스 활용

대구광역시와 MOU 체결

[아시아경제 공병선 기자] 다날 다날 064260 | 코스닥 증권정보 현재가 6,360 전일대비 90 등락률 +1.44% 거래량 1,176,611 전일가 6,270 2021.08.31 11:08 장중(20분지연) 관련기사 플래티어도 상장 첫날 따상 이어 이틀째도 20%대 상승세!!모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 임상 3상 승인! 셀트리온 넘어설 “초대형” 바이오株! close 의 가상화폐 ‘페이코인’이 국내 최초로 지방자치단체에서 활용된다.

31일 페이코인 운영사 다날핀테크는 대구광역시와 디지털금융 사업 관련 업무협약(MOU)을 맺고 블록체인 기반의 다양한 디지털금융 생태계 구축에 나선다고 밝혔다. 페이코인은 2019년 서비스를 시작한 이후 2년간 200만명의 앱 사용자, 7만여개의 국내 가맹점을 확보한 가상화폐 결제 플랫폼이다.

여러 지자체에서 블록체인 기술을 지방행정에 활용하고 있는 가운데 업계에서는 이번 MOU로 공공 분야에서의 블록체인 기반 서비스의 필요성을 인정 받았다고 해석하고 있다. 페이코인은 이번 MOU로 국내 최초 지자체에 활용되는 가상화폐가 된다. 향후 민간 부문을 넘어 공공 분야에서도 블록체인 경제 인프라가 구축될 것으로 예상된다.

다날핀테크 측은 이번 MOU를 통해 가상화폐 사업과 블록체인 기술 노하우 등을 대구시에 제공할 예정이다. 아울러 디지털금융 생태계 구축뿐만 아니라 블록체인 기반의 다양한 지방행정과 공공기관 서비스 확장을 위해 아낌없이 지원한다는 계획이다.

황용택 다날핀테크 대표는 “대구시와의 페이코인 결제서비스 연동을 시작으로 블록체인을 활용한 지자체 지역화폐(디지털바우처)의 활성화 및 지역 소상공인 상권의 디지털화에 앞장서겠다”며 “대구시뿐만 아니라 다른 지자체와도 협업을 활발히 추진해 공공분야에서도 언제 어디든 결제 가능한 페이코인 환경을 구축하겠다”고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr