끝내 언론중재법 결론 못낸 與野…내일 재협상하기로 (종합)

4차례 원내대표 회동에도 합의 불발

송영길-이준석 TV토론도 취소

31일 오전 재협상하기로

[아시아경제 전진영 기자, 박준이 기자] 언론중재법 개정안 처리를 두고 더불어민주당과 국민의힘은 끝내 입장 차를 좁히지 못했다. 30일 예정된 본회의는 여야 원내대표 협상 불발로 순연됐고, 이날 오후 예정되었던 송영길 민주당 대표와 이준석 국민의힘 대표의 100분 TV토론회도 무산됐다.

윤호중 민주당 원내대표는 이날 오후 원내대표 회동을 마친 뒤 기자들과 만나 “이번 회동에서도 여야가 합의에 이르지 못했다. 그에 따라 오늘 예정됐던 본회의도 열리기 어렵다”고 전했다.

윤 원내대표는 “마지막 회동에서는 여야가 새로운 제안을 각각 내놨기 때문에 각각 자기 당으로 돌아가 당내 의견을 청취하고 31일 10시 회동해 다시 협상을 이어가기로 했다”고 말했다.

김기현 국민의힘 원내대표는 “새로운 제안과 관련해 의견을 많이 나눴는데 최종 합의에 이른 것은 아니다”라며 “국회를 원만하게 운영하기 위해 야당 입장에서도 새로운 제안에 대한 의견을 수렴한 뒤 내일 오전 10시에 회동해 타결방안을 찾겠다”고 했다.

여야 원내지도부는 박병석 국회의장 주재로 이날 오후 4시, 오후 5시 30분, 오후 7시 30분, 오후 4시 등 총 4차례에 걸친 협상을 벌였다. 협상 과정에서 민주당은 국민의힘에 징벌적 손해배상에서 언론 보도의 고의·중과실 추정 조항을 삭제한 수정안을 제시했지만 국민의힘은 의원총회에서 이를 수용하지 않기로 결정했다.

이날 이 대표는 민주당의 언론중재법 본회의 상정에 반발, 오후 10시 30분에 예정된 송 대표와의 TV 토론회 출연을 거부했다. 이소영 민주당 대변인은 “양당 대표의 TV 토론은 여야의 약속이 아니라 국민들과 시청자께 드린 약속”이라며 “법안 상정여부와 이것을 연계해 일방적으로 시청자와 국민과의 약속을 어기고 불참한 것은 매우 유감스럽다”고 지적했다.

