오후 9시까지 서울 438명 확진…올해 월요일 최다

[아시아경제 황윤주 기자] 월요일인 30일 0시부터 오후 9시까지 21시간 동안 서울의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자가 438명으로 잠정 집계됐다고 서울시가 밝혔다. 이 중 해외 유입 사례가 3명이고 나머지 425명은 국내 발생 환자다.

이날 오후 9시까지 잠정집계치가 올해 월요일 하루 최다기록(23일 436명)보다 2명 많다.

같은 시간대로 비교하면 전날(29일) 420명과 지난주 월요일(23일) 430명보다 각각 18명, 8명 많다.

30일 오후 9시 기준 서울의 코로나19 누적 확진자 수는 7만9337명으로 잠정집계됐다. 이날 전체 확진자 수 최종집계치는 다음 날인 31일 0시 기준으로 정리돼 오전에 발표된다.

