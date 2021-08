文대통령 "도쿄패럴림픽 탁구, 태극기 3개 동시에 올라가"

SNS에 대한민국 대표팀 선전 응원 메시지…"태극기 자랑스럽게 생각하는 여러분이 멋지다"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 30일 사회관계망서비스(SNS) 메시지를 통해 "대한민국 대표팀의 선전이 이어지고 있다. 도쿄패럴림픽 탁구 경기장에는 태극기 세 개가 동시에 올라갔다"고 밝혔다.

문 대통령은 "남자 1체급 단식 경기에서 주영대, 김현욱, 남기원 선수가 금·은·동메달을 모두 석권했다"면서 이렇게 말했다.

문 대통령은 "사격 남자 10m 공기소총 박진호 선수가 동메달을 땄고, 탁구 남자 4체급 단식 김영건 선수는 은메달을 획득했다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "첫 금메달 소식을 전해준 ‘탁구 1체급’에서 우리 선수들은 강한 정신력과 경기력을 보여주었다. 결승전에서 선의의 경쟁을 펼친 주영대, 김현욱 선수와 남기원 선수, 고도의 집중력을 보여준 박진호 선수와 세계 최정상의 기량을 발휘한 김영건 선수에게 박수를 보낸다. 기쁘고 자랑스럽다"고 말했다.

문 대통령은 "시상식에 올라가는 태극기의 숫자가 중요하지 않다. 여러분 유니폼에 붙어있는 태극기를 자랑스럽게 생각하며 선전하는 여러분이 멋지다. 국민들과 함께 늘 응원하겠다"고 다짐했다.

