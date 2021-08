KGC인삼공사 정관장은 추석을 맞아 30일 서울 중구 충무로 한국의 집에서 ‘함께 하고픈 마음 담아, 건강한 추석 되세요’ 캠페인 행사를 진행하고 있다. 이번 행사는 선물을 미리 구매하고자 하는 고객을 위해 오는 9월 5일까지 '얼리버드 행사'가 진행될 예정이다. <사진=정관장 제공>

