부산 검정고시 합격 발표 … 초·중·고졸 만점자도 나와

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 검정고시 합격자 명단이 30일 발표됐다.

부산시교육청은 지난 8월 11일 시행한 2021년도 제2회 검정고시 합격자 명단과 개인별 성적을 공개한다고 밝혔다.

이번 검정고시는 초·중·고졸 과정에 지원한 1870명 중 1624명이 응시해 치러졌다. 이 가운데 1336명이 합격해 평균 합격률 82.27%를 나타냈다.

100점 만점자는 초졸 1명, 중졸 3명, 고졸 25명이다. 최고령 합격자는 초졸 78세 정모 씨(여), 중졸 72세 김모 씨(여), 고졸 76세 설모 씨(여) 등이다.

합격자 명단과 개인별 성적은 부산시교육청 홈페이지에서 확인하면 된다.

검정고시 합격증서는 30일 오전 10시부터 9월 2일 오후 6시까지 4일간 점심시간(12:00~13:00)을 제외하고 시교육청 고객지원실에서 교부한다.

당일 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기 증상이 있는 유증상자는 우체국에서 민원우편 신청을 해 합격증서를 수령하면 된다.

또 합격증명서와 성적증명서는 30일부터 전국의 모든 학교 행정실 및 교육청 고객지원실 등에서 발급받을 수 있다. 인터넷을 이용해 정부24 및 나이스 대국민서비스에서도 발급이 가능하다.

부산시교육청은 코로나19로부터 합격자의 건강과 안전을 보호하고, 지역사회 감염 확산을 예방하기 위해 별도의 합격증서 수여식을 개최하지 않기로 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr