현금 선호하는 日서도 후불결제 열풍…페이디, 연내 도쿄증시 상장

일본 핀테크 유니콘 '페이디'

기업가치 1조원 넘어

이토추·페이팔·골드만삭스도 투자

[아시아경제 권재희 기자] 일본 핀테크 유니콘 페이디가 연내 도쿄증시에 입성한다. 특히 아직까지 현금 결제를 선호하는 일본에서 페이디의 인기는 이례적인 사례로 평가받으면서, 향후 일본에서 후불 결제 서비스 시장이 크게 성장할 것이란 전망도 나온다.

29일(현지시간) 주요 외신에 따르면 페이디가 올해 도쿄에서 기업공개(IPO)를 신청할 예정이다. 다만 구체적인 상장 일정은 알려지지 않았다.

페이디는 2014년부터 서비스를 시작한 스타트업으로, 이용객이 한달 치 구매금액을 다음달에 결제할 수 있는 BNPL(Buy Now Pay Later) 서비스다. BNPL은 결제업체가 소비자 대신 먼저 물건값을 지불하고 소비자는 구매 후 일정 기간에 걸쳐 결제업체에 대금을 분할납부하는 서비스다.

페이디 가입자는 온라인 쇼핑 후 결제수단으로 페이디를 선택하고 이메일주소와 휴대폰 번호를 입력한 뒤 전송된 인증번호만 입력하면 물건을 구매할 수 있다.

페이디는 600만명 이상의 가입자를 보유하고 있으며 이들 중 절반가량이 18~34세 여성이다. 이들은 아마존, 쇼피파이, 애플, 라쿠텐 등 전자상거래 사이트에서 페이디 서비스를 이용하고 있는 것으로 나타났다. 특히 페이디는 지난해 10월에는 소비자가 상품 비용을 무이자 3개월 할부로 결제할 수 있는 서비스를 출시했는데, 이는 일본 최초의 무이자 할부 서비스라고 주요 외신은 전했다.

BNPL은 당장 물건은 갖고싶지만 빚을 지는 것은 극도로 꺼려하는 MZ세대들을 파고들며 전 세계적으로 인기를 끌고 있다. 잭 도시가 이끄는 스퀘어가 인수한 호주의 애프터페이도 대표적인 BNPL 서비스다. 최근에는 미국의 어펌, 페이팔도 BNPL 시장에 뛰어들었다.

BNPL이 전 세계적인 대세로 떠오르고 있지만 여전히 현금을 선호하는 일본사회에서 페이디의 인기는 이례적이라는 평가다. 하지만 최근 코로나19 확산으로 전자상거래가 늘면서 전자결제 수요가 급증했고, 이에 따라 BNPL 서비스도 크게 늘었다. 야노 경제연구소는 일본 내 후불 서비스를 통한 거래 규모가 지난해 기준 8820억엔(약 9조3700억원)에 불과했지만, 2024년엔 1조8800억(약 20조원)으로 2배 이상 증가할 것으로 전망했다.

이처럼 높은 성장 가능성에 일본 종합상사 이토추와 페이팔, 골드만삭스도 페이디에 투자한 것으로 알려졌다. 페이디는 지난 3월 1억2000만달러(약 1400억원)를 투자받았는데, 당시 평가받은 기업가치는 13억달러(약 1조5000억원)에 이르면서 '유니콘(기업가치가 1조원이 넘는 스타트업)' 반열에 오른 바 있다.

