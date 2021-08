서울시, 시민 참여형 '국가안전대진단 '추진…2200곳 시설물 안전점검

분야별 전문가, 유관기관 합동점검, 드론 등 첨단기술 활용해 안전사각지대 해소

[아시아경제 임철영 기자] 서울시는 내달 1일부터 10월 29일까지 국가안전대진단 기간으로 정하고 노후건축물, 철거·굴토 공사장, 다중이용시설 등 2200여 시설물에 대한 집중점검을 실시한다고 30일 밝혔다.

최근 사고발생 시설, 다중이용시설, 노후시설 등이 집중 점검대상이며 최근 3개월 이내 점검시설과 코로나19 대응 시설물인 의료기관, 수련시설, 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 노래방, PC방, 민간체육시설 등은 현장점검 대상에서 제외됐다.

서울시는 코로나19 장기화에 따라 비대면 상황에 맞춰 진행된다. 점검은 시설물 분야별 전문가, 유관기관 등과 합동으로 점검하고 접근이 어려운 곳에는 드론 등의 첨단기술을 활용해 안전사각지대를 해소해 나갈 계획이다.

또한 시민참여도를 높이기 위해 지역을 가장 잘 알고 있는 지역의 시민모임인 ‘더 시민 안전 모임’, ‘안전보안관’, ‘자율방재단’ 등이 지역의 안전 활동의 주체로서 활동할 수 있도록 지원한다.

시민 스스로 내 집, 점포의 안전을 점검할 수 있도록 안전신문고 앱에서 자율 안전점검표를 다운받을 수 있도록 했다. 점검표에 따라 점검한 후 앱에서 결과 확인이 가능하다.

대진단 점검결과 신속하게 후속조치하고, 안전점검 결과는 ‘안전점검통합관리시스템’을 통해 공개되며 시설물의 정보 및 점검결과, 이력 등의 정보가 제공된다.

한제현 서울시 안전총괄실장은 “코로나19 장기화로 모두가 어려운 상황이지만 생활 속 안전이 무엇보다 중요한 만큼 위험요인을 꼼꼼히 살펴 사고를 예방하고 생활 속 안전문화 정착을 위해 노력할 것”이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr