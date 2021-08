"20개월 영아 끔찍하게 학대하고 살해…신상 공개하라" 들끓는 민심

[아시아경제 권서영 기자] 20개월의 영아를 학대하고 살해한 혐의로 구속된 20대 남성을 향한 엄벌 촉구의 목소리가 나날이 높아지고 있다.

오늘(29일) 법조계는 대전지법 형사12부(유석철 부장판사)가 아동학대 살해와 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(13세 미만 미성년자 강간) 등의 혐의를 받는 양모(29) 씨와 사체은닉 등 혐의의 정모(25) 씨 사건을 심리하고 있다고 밝혔다. 이들은 지난 27일 열린 첫 공판에 이어 10월에 검찰 구형이 예정되어 있다.

검찰 측에 따르면 사기죄 등으로 복역 후 출소한 양씨는 20개월 된 정씨의 아이를 함께 데리고 살게 됐다. 그러나 지난 6월 15일 새벽 양씨는 아이가 잠을 자지 않고 운다는 이유로 아이를 이불로 덮은 뒤 폭행했다. 양씨는 아이를 주먹으로 수십 차례 때리고 발로 짓밟는 등 1시간 가량 폭행한 끝에 숨지게 한 뒤, 정씨와 함께 아이의 시신을 아이스박스에 담아 집 안의 화장실에 숨겼다.

양씨는 아이를 살해하기 전 성폭행까지 저지른 것으로도 드러났다. 또한 양씨는 아이를 학대하고 사체를 은닉한 뒤에도 아이의 행방을 찾는 다른 가족에게 "성관계를 하고 싶다"는 내용의 문자 메시지를 보내는 등 범행 후에도 반성하지 않는 불량한 정황을 보인 것으로도 파악됐다.

유전자(DNA) 조사 결과 양씨는 사망한 아이의 친부가 아닌 것으로 나타났으나, 양씨는 범행 당시 및 경찰에서 수사를 받는 과정에서 자신을 아이의 친부로 알고 있었다. 반면 정씨의 경우 양씨로부터 폭행과 협박에 시달리며 극도의 공포감과 함께 심리적인 지배 상태에 있었던 것으로 파악됐다. 그는 양씨가 범행을 저지르는 도중에도 양씨의 지시에 따라 집 안의 다른 곳에 가 있었다.

이러한 양씨의 범죄 사실이 드러나자 누리꾼들은 양씨를 강력하게 처벌해야 한다며 비판을 이어가고 있다. 지난 27일 청와대 국민청원 게시판에는 '20개월 여아를 끔찍하게 학대하고 성폭행하여 살해한 아동 학대 살인자를 신상 공개하려 주십시오'라는 제목의 청원이 올라와 이틀 사이에 6만건이 넘는 동의를 얻기도 했다.

한편 양씨는 첫 공판에서 공소 사실을 모두 인정한 것으로 전해졌다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr